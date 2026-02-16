Россиян предупредили о подорожании сладостей

Бизнес-консультант Русяев: Дефицит меда скажется на цене кондитерских изделий

Спрогнозированный в России дефицит меда может сказаться на положении компаний, выпускающих кондитерские изделия, предупредил бизнес-консультант Илья Русяев. Его процитировали «Известия».

Однако он уточнил, что многое зависит от того, какое количество меда предполагает рецепт той или иной продукции. Например, в массовой выпечке и напитках этот продукт играет роль вкусового акцента. Как следствие, даже серьезное подорожание сырья не всегда трансформируется в столь же существенный рост цены на полке.

А вот в кондитерских изделиях, где мед формирует вкус и саму идею продукта, положение дел совсем иное, и там отпускные цены могут отреагировать на ситуацию с поставками. Более того, если производитель попытается компенсировать дороговизну сырья за счет сиропов и иных добавок, то поставит себя в рисковую ситуацию, поскольку грань между технологической корректировкой и вводом покупателя в заблуждение пролегает по линии состава и наименования.

Эксперт также пояснил, что проблемы с поставками меда в первую очередь связаны с колебаниями внутреннего производства.

До этого россиян предупредили о том, что в стране возможен дефицит меда. Причиной такого развития событий может оказаться сокращение производства этого популярного продукта из-за погодных аномалий 2025 года.