В России анонсировали дефицит одного популярного продукта

Руспродсоюз: Дефицит меда в РФ может произойти из-за погодных аномалий

Причиной возможного дефицита меда в России может стать сокращение производства этого популярного продукта из-за погодных аномалий 2025 года, выразившихся в засухе в одних медоносных регионах и избытке осадков в других. Об этом со ссылкой на данные ассоциации «Руспродсоюза» сообщает ТАСС.

В частности, в материалах отмечается, что в текущем сезоне ранние сорта каштанового, акациевого меда на рынке закончились значительно быстрее обычного, в то время как сорта цветочного разнотравья, как правило, доступные до весны, стали дефицитными уже к Новому году. Анонсирована также скорая нехватка на рынке и гречишного меда.

В публикации также говорится, что рост закупочных цен на все виды меда составил с сентября 30-50 процентов и в настоящее время продолжается. Он происходит в том числе в условиях более раннего закрытия окон закупки меда у пчеловодов, особенно в случае с сортами, по которым «альтернатив почти нет», указали в ассоциации.

Минимальные корректировки отпускных цен вместе с подтвержденными расчетами себестоимости торговые сети не принимают, из-за чего производители прекращают отгрузки по убыточным ценам, что, в частности, создает риски дефицита меда на полках сетей, отметили там.

При этом, согласно данным Роскачества, мед россияне чаще всего покупают у пасечников, а также на ярмарках и рынках.

Ранее также стало известно, что с 2000-го по 2021 год число пчелиных семей сократилось в России с 3,4 до 2,8 миллиона. Похожая тенденция наблюдается в других странах-производителях, что ведет к снижению выпуска меда.