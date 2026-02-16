Реклама

11:09, 16 февраля 2026Россия

Россиянам по ошибке выплатили 1,5 миллиона рублей после атак ВСУ

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Некоторым жителям Белгородской области по ошибке выплатили 1,5 миллиона рублей после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничье. Об этом заявил глава российского региона Вячеслав Гладков на оперативном совещании, трансляция которого ведется в социальной сети «ВКонтакте».

По словам губернатора, средства были предназначены для одних семей, но из-за сбоя в Центре обработки данных, вызванного атаками ВСУ по инфраструктуре, их перечислили другим жителям региона.

«Социальные выплаты были начислены и выплачены тем, кто не входит в списки отдельных граждан, которым положены выплаты», — сказал Гладков.

Губернатор поручил чиновникам индивидуально выходить на каждую семью и разъяснять ситуацию, извиняться и просить россиян вернуть полученные по ошибке деньги.

Ранее Гладков отчитал обманувшего местного жителя чиновника. Поводом для критики со стороны руководителя региона стало непредоставление россиянину средств за поврежденный автомобиль.

