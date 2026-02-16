Реклама

Культура
19:31, 16 февраля 2026
Культура

Солист «Иванушек» поучаствовал в родах с женой

Звезда «Иванушек» Кирилл Туриченко рассказал о партнерских родах со своей женой
Андрей Шеньшаков

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Солист культовой российской группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко рассказал о партнерских родах со своей супругой Дарьей. Этим он поделился в интервью kp.ru.

Туриченко отметил, что поддерживал жену, спрашивал о самочувствии, гладил, целовал и шутил. Он пытался сделать так, чтобы роды прошли максимально спокойно.

«Очень важно разрядить больничную обстановку. Мы говорили с врачом, что, конечно, нужно улыбаться, это поможет. Пытался держать позитивный настрой и просто смотрел в глаза, держал за руку», — рассказал певец.

В феврале у 43-летнего солиста «Иванушек» родился первенец. У его супруги Дарьи есть сын Платон от прошлых отношений.

