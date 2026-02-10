Реклама

Культура
04:37, 10 февраля 2026Культура

43-летний солист «Иванушек» впервые стал папой

У 43-летнего солиста «Иванушек» Кирилла Туриченко родился первый сын
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Солист известной российской группы «Иванушки International» 43-летний Кирилл Туриченко впервые стал папой. Пост со счастливой фотографией из роддома с супругой и малышом, без какой либо подписи, а просто «сердцем» музыкант опубликовал в своем Telegram-канале.

Как пишет издание «СтарХит», у Кирилла и Дарьи родился сын, весом 3600 граммов и ростом 53 сантиметра, здоровый и крепкий.

«Мне сложно описать словами эмоции, которые я испытываю сейчас. Все, что я хотел бы сказать, вы услышите в песне, которая выйдет уже 13 февраля. Я написал ее совсем недавно, в ней все мои переживания последних месяцев!», — рассказал музыкант.

Роды проходили в частном роддоме в Москве, а Кирилл Туриченко был в палате рядом с супругой, чтобы оказывать ей всестороннюю поддержку.

Ранее стало известно о том, что в перинатальном центре № 1 города Волжский Волгоградской области утром 4 февраля на свет появился настоящий богатырь, весом 7 килограммов и 60 граммов. Он удивил не только врачей, но и саму маму.

