00:24, 10 февраля 2026Из жизни

Настоящий богатырь родился в российском городе

В Перинатальном центре Волжского родился настоящий богатырь, вес мальчика 7,6 кг
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В перинатальном центре № 1 города Волжский Волгоградской области утром 4 февраля на свет появился настоящий богатырь, весом 7 килограммов и 60 граммов. О малыше рассказали в Telegram-канале «Волгоград № 1».

Мальчик появился на свет естественным путем, а его рост составил 70 сантиметров. Малыш в семье не первый, дома его ждут еще два братика и сестричка.

Как пишет «Комсомольская правда», со ссылкой на главного врача перинатального центра Александра Бухтина, женщина приехала в 04:30 утра в активных родах и уже буквально через два часа родила.

Малышу и маме провели все необходимое обследование, оба полностью здоровы и никакого родового травматизма нет.

«Никак не отличалось выхаживание богатыря и наблюдение за ним от всех остальных тысяч детей, которые у нас рождаются», — добавил Бухтин.

Сама мама богатыря отмечает, что роды прошли обычно, было совсем немного сложнее, но сам процесс рождения занял всего 15 минут.

Ранее в августе 2025 года жительница Сургута родила ребенка-богатыря весом 5,6 килограмма и ростом 62 сантиметра.

