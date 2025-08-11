Моя страна
Россиянка родила ребенка-богатыря и удивила врачей

В Сургуте родился мальчик-богатырь весом 5,6 килограмма
Варвара Кошечкина
Архивное фото. Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Жительница Сургута родила ребенка-богатыря естественным путем и удивила врачей. Об этом сообщила президент Центра и депутат ХМАО Лариса Белоцерковцева в своем Telegram-канале.

Под присмотром врачей в стенах Сургутского клинического центра охраны материнства и детства родился мальчик весом 5,6 килограмма и ростом 62 сантиметра. Обычно при таких размерах ребенка назначают кесарево сечение, но на этот раз врачи решили действовать иначе.

О размерах малыша медики узнали еще во время скрининга. Команда специалистов во главе с акушером-гинекологом Артуром Аглиуллиным заранее подготовила план действий, чтобы максимально снизить риски для матери и малыша. В родзале работали два врача и две акушерки, а состояние роженицы и ребенка постоянно контролировали.

Отмечается, что роды прошли успешно и без осложнений. Мальчик родился крепким и здоровым, а мать избежала травм и разрывов. Для семьи это уже третий ребенок. Сейчас женщина и ребенок чувствуют себя отлично и готовятся к выписке.

Ранее в Сургуте 53-летняя россиянка родила первенца после 30 лет попыток. Все это время у пациентки стоял диагноз «бесплодие».

