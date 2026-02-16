Стало известно о выходе из строя немецкого ледокола в Балтийском море

NDR: Немецкий ледокол Neuwerk застрял во льдах во время работ в Балтийском море

Немецкий ледокол Neuwerk вышел из строя во время работ в Балтийском море из-за «технической неисправности». Об этом сообщает телерадиокомпания NDR.

«По информации Управления водных путей и судоходства, судно Neuwerk, которое в пятницу еще находилось на воде, было вынуждено вернуться в порт Мукран из-за неисправности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ледокол работал в судоходном канале, ведущем к терминалу сжиженного природного газа на острове Рюген. По данным NDR, в настоящее время Neuwerk находится на ремонте в порту Ростока. При этом ранее российские СМИ сообщали, что на помощь застрявшему во льдах судну может выйти атомный ледокол из РФ.

