Тигр насмерть загрыз охотника в российском регионе

Амурский тигр загрыз насмерть охотника в Чугуевском округе Приморья 15 февраля

Амурский тигр 15 февраля напал на охотника, который доставлял корма на подкормочную площадку в Чугуевском округе Приморья. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Дикая кошка напала на мужчину в 20 километрах от населенного пункта. Тигра отлавливают специалисты.

Как передает владивостокский портал VL.ru со ссылкой на источники, погибшему охотнику было 23-24 года. Мужчина вместе со своим напарником приехал на солонец, они разделились, а позже товарищ нашел его мертвым. Рядом с телом были следы тигра.

Ранее другой тигр пробрался к жителям села Найхин в Хабаровском крае, где гулял по улицам и загрыз собаку.