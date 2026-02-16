В Британии сообщили о сильной нервозности Украины из-за «Орешника»

Меркурис: Украина находится в состоянии постоянной тревоги из-за «Орешника»

Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил, что украинские власти находятся в режиме постоянной тревоги из-за опасений применения Российской армией ракеты «Орешник».

«Это все показывает чрезвычайную панику, которую навел "Орешник" на Украину. (…) В любом случае, каким бы ни был эффект от такого удара, его явно достаточно, чтобы вызвать у Киева сильную нервозность», — сказал он.

По словам Меркуриса, постоянная тревога делает слабые места ВСУ еще более уязвимыми. Он добавил, что стратегическое преимущество ВС России, в том числе за счет «Орешника», обернется для Украины крупными неприятностями во время российской наступательной кампании.

9 января по Украине был нанесен один из самых масштабных ударов с применением «Орешника». Он стал ответом на попытку Киева поразить резиденцию главы России Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.