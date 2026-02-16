В Европе назвали главную причину беспокойства из-за США

NYT: Европу больше всего беспокоит идеологизированность администрации Трампа

Европу в отношениях с США больше всего беспокоит то, что администрация во главе с Дональдом Трампом стала «слишком идеологизированной». Такое мнение выразил болгарский политолог, научный сотрудник Института гуманитарных наук, научно-исследовательского учреждения в Вене Иван Крастев, его слова приводит The New York Times (NYT).

«Европейцев больше всего беспокоит то, что эта администрация стала слишком идеологизированной. Новым является готовность США вмешиваться во внутреннюю европейскую политику. И интересно не то, что [госсекретарь Марко] Рубио сказал здесь (на Мюнхенской конференции по безопасности — прим. «Ленты.ру»), а куда он направится дальше — в Словакию и Венгрию», — указал эксперт.

Крастев отметил, что Европа осталась в недоумении, «с какой именно Америкой она вступает в союз». Он также заявил, что европейцы, видящие в речи Рубио возвращение к тому типу американских союзников, которых они знали со времен окончания Второй мировой войны, «обманывают сами себя».

Ранее Рубио заявил, что США не собираются отказываться от сотрудничества с Европой. В свою очередь, глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отметила, что ее очень успокоили слова госсекретаря.