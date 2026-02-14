В Европе заявили об облегчении после речи Рубио

Президент Чехии Петр Павел: Речь Рубио в Мюнхене развеяла опасения европейцев

Речь госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности развеяла опасения европейцев об отношении США к союзникам. Об этом сообщил журналистам президент Чехии Петр Павел, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что критика Европы в речи Рубио осталась, однако стала более конструктивной. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также отметила, что ее очень успокоила речь госсекретаря. передает газета The New York Times (NYT).

В то же время во время выступления Рубио назвал Европу другом США, однако призвал ее изменить курс. В частности, он заявил, что европейские лидеры допустили ряд политических ошибок. Госсекретарь США добавил, что Вашингтон хочет работать «вместе с друзьями» на континенте. По словам Рубио, «Соединенные Штаты и Европа принадлежат друг другу».

Ранее стало известно, что Рубио проигнорировал встречу по Украине с европейскими лидерами в Мюнхене. Сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя данное решение госсекретаря, заявил, что «между США и Европой еще не холодная война, но уже холодный мир».