Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:18, 14 февраля 2026Мир

В Европе заявили об облегчении после речи Рубио

Президент Чехии Петр Павел: Речь Рубио в Мюнхене развеяла опасения европейцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Петр Павел

Петр Павел. Фото: David W Cerny / Reuters

Речь госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности развеяла опасения европейцев об отношении США к союзникам. Об этом сообщил журналистам президент Чехии Петр Павел, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что критика Европы в речи Рубио осталась, однако стала более конструктивной. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также отметила, что ее очень успокоила речь госсекретаря. передает газета The New York Times (NYT).

В то же время во время выступления Рубио назвал Европу другом США, однако призвал ее изменить курс. В частности, он заявил, что европейские лидеры допустили ряд политических ошибок. Госсекретарь США добавил, что Вашингтон хочет работать «вместе с друзьями» на континенте. По словам Рубио, «Соединенные Штаты и Европа принадлежат друг другу».

Ранее стало известно, что Рубио проигнорировал встречу по Украине с европейскими лидерами в Мюнхене. Сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя данное решение госсекретаря, заявил, что «между США и Европой еще не холодная война, но уже холодный мир».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил об уничтожении производственной линии украинских ракет «Фламинго»

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    США сообщили хорошую новость о переговорах по Украине

    Российская шорт-трекистка вышла в четвертьфинал Олимпиады

    США пообещали остаться с Европой

    Глава МИД Польши назвал главный вопрос в конфликте на Украине

    На Западе рассказали об унизившем Европу Рубио

    В Европе заявили об облегчении после речи Рубио

    В МИД резко ответили на выпад Зеленского в адрес Орбана

    Зеленский прокомментировал встречу с Рубио

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok