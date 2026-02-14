Реклама

00:27, 14 февраля 2026Россия

В России оценили отмену Рубио встречи с главами ЕС

Пушков: Отказ Рубио от встречи с главами Евросоюза означает холодный мир
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя в Telegram-канале отмену госсекретарем США Марко Рубио встречу с главами Евросоюза (ЕС) по Украине, заявил, что между США и Европой еще не холодная война, но уже холодный мир.

«Отказ Рубио вновь выслушивать от представителей ЕС и [президента Украины Владимира] Зеленского одну и ту же песню показателен: разлом между США и ЕС по Украине не преодолен, он добавляется к разлому по Гренландии и к базовым расхождениям по общественным ценностям», — написал он.

Сенатор высказал предположение, что подобный шаг является продуманным решением, свидетельствующим о глубоких разногласиях между США и Европой. Европейские лидеры, в частности канцлер Германии Фридрих Мерц, с завидной настойчивостью повторяют, что Россия «должна истощиться, проиграть и так далее».

По мнению Пушкова, европейцы в контексте украинского конфликта занимают позицию, противоположную позиции президента США Дональда Трампа, и стремятся склонить его на свою сторону, в том числе за счет привлечения американских русофобов и им подобных кругов.

Ранее стало известно, что Рубио проигнорировал встречу по Украине с европейскими лидерами в Мюнхене.

