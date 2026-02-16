Реклама

В Европе пожаловались на абьюз со стороны США

Politico: В Европе назвали отношения с США абьюзивными
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейские официальные лица в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности назвали отношения с США абьюзивными. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Никто не хочет разрывать оставшиеся связи с все более непредсказуемыми США, чьи войска, ядерное оружие и военный потенциал по-прежнему обеспечивают континенту безопасность. Однако в кулуарах несколько официальных лиц сравнили нынешнее положение дел с насильственными отношениями, в которых агрессор (абьюзер) обвиняет жертву, колеблясь между насилием и лестными словами», — передает издание.

Кроме того, по словам еще одного европейского источника, потребуется «целое поколение», чтобы восстановить доверие, утраченное за последний год.

Ранее США в ходе Мюнхенской конференции сигнализировали Европе, что старый мировой порядок защищать не стоит. Отмечается, что послание Вашингтона заключалось в том, что ему не нужны слабые союзники.

