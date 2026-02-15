На Западе сообщили о жестком сигнале США Европе

Politico: США послали сигнал Европе, что старый порядок защищать не стоит

США в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сигнализировали Европе, что старый мировой порядок защищать не стоит. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что послание Вашингтона заключалось в том, что ему не нужны слабые союзники. Кроме того, свыше десятка европейских чиновников высказали обеспокоенность тем, что политика США в отношении Европы слабо изменилась, несмотря на заявления госсекретаря Марко Рубио.

Ранее Рубио заявил, что США не собираются отказываться от сотрудничества с Европой. Он подчеркнул, что прекращение трансатлантического партнерства «не является ни целью, ни желанием» Соединенных Штатов. В свою очередь, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ее очень успокоила речь американского госсекретаря.