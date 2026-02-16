Pais: В Европе считают необходимость диалога с Россией все более очевидной

В Европе все чаще признают необходимость диалога с Россией. Об этом пишет El País со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

«Становится все более очевидным, что с Россией нужно говорить, вопрос не только в том, когда, но и как», — утверждается в публикации.

Собеседник издания отметил, что между Францией, Великобританией и Германией существуют разногласия по этому поводу, которые порождают определенную напряженность.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности о создании канала связи с Москвой при полной прозрачности для Киева, европейских партнеров и Соединенных Штатов.