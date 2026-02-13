Президент Франции Макрон решил установить прямой канал связи с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон решил создать прямой канал связи с Россией. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА Новости.

«Я решил установить прямой канал связи с Россией при полной прозрачности для Украины, наших европейских партнеров и американских союзников», — подчеркнул политик.

Ранее Макрон заявил, что мир на Украине невозможен без участия европейцев за столом переговоров. Также политик запутался в количестве пакетов ограничительных мер, которые принял Европейский союз против России.

До этого Макрон заявил, что подготовка к контактов с президентом России Владимиром Путиным ведется на техническом уровне. Он добавил, что одновременно с этим проходят консультации с другими европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.