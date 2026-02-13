Реклама

23:11, 13 февраля 2026

Франция решила создать прямой канал связи с Россией

Президент Франции Макрон решил установить прямой канал связи с Россией
Марина Совина
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Nicolas Tucat / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон решил создать прямой канал связи с Россией. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА Новости.

«Я решил установить прямой канал связи с Россией при полной прозрачности для Украины, наших европейских партнеров и американских союзников», — подчеркнул политик.

Ранее Макрон заявил, что мир на Украине невозможен без участия европейцев за столом переговоров. Также политик запутался в количестве пакетов ограничительных мер, которые принял Европейский союз против России.

До этого Макрон заявил, что подготовка к контактов с президентом России Владимиром Путиным ведется на техническом уровне. Он добавил, что одновременно с этим проходят консультации с другими европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

