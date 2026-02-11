Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
11:29, 11 февраля 2026Россия

В России объяснили цели стремления президента европейской страны к возобновлению диалога

Водолацкий: Макрон призывает к диалогу с Россией для сохранения суверенитета
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, как и ряд других европейских лидеров, призывает к возобновлению диалога с Россией для сохранения суверенитета. Цели такого стремления объяснил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

По мнению парламентария, смена риторики связана с тем, что многие европейские государства и их лидеры начинают понимать, что бороться с Россией бесполезно, и выходят из коалиции по поставкам вооружения Украине.

«Это и Венгрия, и Словакия, и Чехия. Польша начинает говорить о том, что бандеровцам не будет помогать. Они понимают, что Евросоюз может развалиться и бороться с Россией бесполезно, потому что от этого уничтожается сама государственность тех стран, которые входят в Евросоюз», — отметил Водолацкий, добавив, что Евросоюз как целостная система себя изжил.

Российский политик также назвал ранее введенные Европой санкции бумерангом, который бьет по их экономике и социальной защите населения. «Они прекрасно делают срезы и видят напряженность в обществе, которая завтра выльется в революционное потрясение», — заключил Водолацкий.

Ранее Макрон предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог с Россией, заявив, что новую архитектуру безопасности в Европе нужно будет строить с участием России.

