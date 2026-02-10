Умер адвокат Генрих Падва

10:02, 10 февраля 2026Мир

Макрон предложил возобновить диалог Европы с Россией

Макрон заявил, что предложил европейским коллегам возобновить диалог с Россией
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог с Россией. Такое заявление он сделал в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

«Мои размышления очень просты: мы хотим делегировать дискуссию об этом другим? Наше географическое положение не изменится, нравится нам Россия или нет, она и завтра никуда не исчезнет», — сказал он.

Французский лидер также отметил, что новую архитектуру безопасности в Европе нужно будет строить с участием России. По его словам, европейцы не должны зависеть от «третьей стороны» в диалоге с Москвой.

