22:24, 13 февраля 2026Мир

Макрон потерялся в количестве пакетов санкций ЕС против России

Марина Совина
Фото: Pixabay

Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности запутался в количестве пакетов ограничительных мер, которые принял Европейский союз (ЕС) против России. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы ввели двадцать пакетов санкций против России и полностью перестроили нашу экономическую модель, чтобы уменьшить зависимость от России», — говорится в сообщении.

«Мы должны продолжать борьбу с российской военной экономикой. Мы в ЕС готовим 20-й пакет санкций [против России], который ориентирован на энергетический и финансовый секторы», — заявил Макрон.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России и призвала Евросоюз оперативно утвердить его. 20-й пакет санкций, по словам фон дер Ляйен, затронет энергетику, финансовые услуги и торговлю.

