РИА Новости: ВСУ на запорожском направлении убили пытавшихся сдаться сослуживцев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли жестокий удар по группе своих сослуживцев, которые пытались сдаться в плен военным армии России на запорожском направлении. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на стрелка российской группировки войск «Восток» с позывным Кай.

Кай рассказал, что часть украинских бойцов приняла решение сложить оружие из-за нежелания продолжать участие в боях.

«Наша "птица" (дрон — прим. «Ленты.ру») ведет их к месту дислокации, где находится группа, чтобы их забрать. Противник видит, что их люди сдаются, и начинает всеми силами наносить по ним удары», — вспоминает Кай.

ВСУ били по своим при помощи беспилотников. Сдавались всего шесть человек, но дошли до подразделения Вооруженных сил России только двое, остальные погибли под огнем.

Ранее бойцы ВСУ отказались стрелять по российским военным по приказу своих командиров.