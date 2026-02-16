Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:59, 16 февраля 2026Бывший СССР

ВСУ жестоко уничтожили группу пытавшихся сдаться сослуживцев

РИА Новости: ВСУ на запорожском направлении убили пытавшихся сдаться сослуживцев
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли жестокий удар по группе своих сослуживцев, которые пытались сдаться в плен военным армии России на запорожском направлении. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на стрелка российской группировки войск «Восток» с позывным Кай.

Кай рассказал, что часть украинских бойцов приняла решение сложить оружие из-за нежелания продолжать участие в боях.

«Наша "птица" (дрон — прим. «Ленты.ру») ведет их к месту дислокации, где находится группа, чтобы их забрать. Противник видит, что их люди сдаются, и начинает всеми силами наносить по ним удары», — вспоминает Кай.

ВСУ били по своим при помощи беспилотников. Сдавались всего шесть человек, но дошли до подразделения Вооруженных сил России только двое, остальные погибли под огнем.

Ранее бойцы ВСУ отказались стрелять по российским военным по приказу своих командиров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России отправили на фронт аналог HIMARS

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Россияне оценили идею вернуть в школы оценки за поведение

    Врач рассказала о связи ожирения с потерей памяти

    18-летняя жена ударила мужа ножом в пах и оставила истекать кровью

    В Великобритании сорвали сроки запуска завода боеприпасов для Украины

    ВСУ жестоко уничтожили группу пытавшихся сдаться сослуживцев

    Аналитик рассказал о важном изменении для России в зоне СВО

    Захарова указала на порочащую Украину черту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok