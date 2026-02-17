Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля

12:07, 17 февраля 2026Мир

Дмитриев сообщил о прибытии в Женеву песней

Дмитриев опубликовал фото из машины с песней «Ночи в Женеве»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал фото из машины по прибытии в Швейцарию. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Он сопроводив пост песней «Ночи в Женеве», поскольку в этом городе пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского кризиса.

Песню «Ночи в Женеве» (Nights in Geneva) исполняет американский певец Джош Виетти.

Ранее стало известно, что Дмитриев в ближайшее время проведет переговоры с представителями американской делегации в Женеве. Отмечается, что спецпредставитель российского лидера возглавляет российскую часть рабочей группы Россия — США по экономическим вопросам.

