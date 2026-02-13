Реклама

20:03, 13 февраля 2026Мир

Россия в ближайшее время проведет переговоры с США

Дмитриев в ближайшее время проведет переговоры с делегацией США в Женеве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ближайшее время проведет переговоры с представителями американской делегации в Женеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Дмитриев (...) в ближайшее время проведет переговоры с представителями американской делегации в Женеве», — передает агентство слова своего собеседника.

Источник напомнил, что спецпредставитель российского лидера возглавляет российскую часть рабочей группы Россия — США по экономическим вопросам.

Ранее стало известно, что делегацию России на новом раунде переговоров по урегулированию конфликта на Украине представят не менее 15 человек. Встреча состоится 17-18 февраля в Женеве.

