Россия в ближайшее время проведет переговоры с США

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ближайшее время проведет переговоры с представителями американской делегации в Женеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Дмитриев (...) в ближайшее время проведет переговоры с представителями американской делегации в Женеве», — передает агентство слова своего собеседника.

Источник напомнил, что спецпредставитель российского лидера возглавляет российскую часть рабочей группы Россия — США по экономическим вопросам.

Ранее стало известно, что делегацию России на новом раунде переговоров по урегулированию конфликта на Украине представят не менее 15 человек. Встреча состоится 17-18 февраля в Женеве.