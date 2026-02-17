Реклама

Европейцы оказались в месте проведения переговоров по Украине

РИА Новости: Представители стран Европы наблюдают за переговорами по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Представители европейских стран наблюдают за переговорами по урегулированию конфликта на Украине в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Германия, Франция, Великобритания, Италия наблюдают за работой третьей переговорной сессии, которая проходит после двух первых, состоявшихся в Абу-Даби», — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что многочисленная делегация Великобритании прибыла к месту проведения переговоров России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Женеве. По данным источников, представители королевства остановились в отеле InterContinental и попытаются получить информацию о трехсторонней встрече.

