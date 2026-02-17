Реклама

Гоблин задал один вопрос итальянцам и описал их реакцию фразой «посмотрели как на идиота»

Блогер Пучков заявил, что итальянцев удивил его вопрос о статуях Девы Марии
Мария Большакова
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, вспомнил, как удивил итальянцев одним вопросом о статуях Девы Марии в местных храмах. В эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте», он описал их реакцию фразой «посмотрели как на идиота».

Пучков рассказал, что на острове Сицилия обратил внимание на необычную особенность статуй Девы Марии: Богородица изображалась с ножом в сердце. Переводчик признался, что никогда до этого такого не видел.

«Примерно в пятой церкви я не удержался, подошел, [спросил], почему нож в сердце. На меня посмотрели как на идиота: "У нее же сына убили, вы что, не знаете? Это хуже, чем нож в сердце"», — поделился подробностями блогер.

Ранее Пучков заявил, что его пытались обокрасть в Испании. По словам переводчика, вор хотел вытащить телефон из его кармана.

