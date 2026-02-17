Реклама

08:35, 17 февраля 2026

Коллекционер оружия из США приговорен в России из-за незнания закона

В Москве суд приговорил к 4 годам американца за вывоз из РФ запчастей для оружия
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил к четырем годам колонии общего режима гражданин США Роберта Мао за попытку вывезти из страны приклады для автомата Калашникова и карабина «Сайга». Об этом пишет ТАСС.

В суде Мао заявил, что не знал о незаконности вывоза таких предметов, поскольку в США они разрешены, и он коллекционирует оружие много лет. В апелляции он полностью признал вину и передал изъятые приклады воинской части, участвующей в специальной военной операции — в деле есть благодарственное письмо. Тем не менее, это не повлияло на приговор.

Как следует из материалов дела, в конце октября 2024 года Мао, прилетевший в Москву для участия в спортивном забеге, договорился в интернете о покупке оружейных аксессуаров. Оплату он провел через криптокошелек. Встретившись с продавцом, он получил приклады, а также приобрел дополнительные элементы тюнинга в магазине на Арбате.

20 октября 2024 года, следуя в аэропорт Внуково, американец сложил покупки в чемодан и, не задекларировав их, прошел «зеленым коридором». Однако на таможне его багаж был досмотрен, а запчасти изъяты.

Ранее таможенники пресекли вывоз из России осколка железного метеорита Алетай.

