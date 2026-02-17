Лукашенко назвал позором завоз российской свинины в Белоруссию

Лукашенко счел неприемлемым активный завоз российской свинины в Белоруссию

Активный завоз свинины из России в Белоруссию является позорным фактом для местных сельскохозяйственных предприятий. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

Суммарную стоимость поставок этого вида мяса из России в Белоруссию он оценил в 200 миллионов долларов. Только за 2025 год объемы экспорта составили 130 тысяч тонн. На фоне высоких цен свинина оказалась недоступна для многих жителей республики. «Мы из России завозим свинину... Позорище», — констатировал Лукашенко.

На фоне стабильно высокого спроса в последние годы российские поставщики заметно подняли цены на свою продукцию. С учетом этого Лукашенко призвал местных фермеров и аграриев нарастить производство свинины. Это поможет стабилизировать кризисную ситуацию с ценами на внутреннем рынке. Нынешний же расклад он назвал неприемлемым. «Мяса свинины нет — шашлычка нет», — посетовал президент республики.

Лукашенко неоднократно призывал белорусских производителей не прибегать к импорту. Вместо этого им следует выпускать всю необходимую продукцию собственными силами. Для реализации подобной цели Белоруссия располагает достаточными ресурсами, отмечал он. При этом полностью ограничивать конкуренцию с иностранными поставщиками, подчеркивал Лукашенко, не стоит. Те вещи, которых не хватит, пояснил он, можно импортировать.