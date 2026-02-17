Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:22, 17 февраля 2026Экономика

Лукашенко назвал позором завоз российской свинины в Белоруссию

Лукашенко счел неприемлемым активный завоз российской свинины в Белоруссию
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Активный завоз свинины из России в Белоруссию является позорным фактом для местных сельскохозяйственных предприятий. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

Суммарную стоимость поставок этого вида мяса из России в Белоруссию он оценил в 200 миллионов долларов. Только за 2025 год объемы экспорта составили 130 тысяч тонн. На фоне высоких цен свинина оказалась недоступна для многих жителей республики. «Мы из России завозим свинину... Позорище», — констатировал Лукашенко.

На фоне стабильно высокого спроса в последние годы российские поставщики заметно подняли цены на свою продукцию. С учетом этого Лукашенко призвал местных фермеров и аграриев нарастить производство свинины. Это поможет стабилизировать кризисную ситуацию с ценами на внутреннем рынке. Нынешний же расклад он назвал неприемлемым. «Мяса свинины нет — шашлычка нет», — посетовал президент республики.

Лукашенко неоднократно призывал белорусских производителей не прибегать к импорту. Вместо этого им следует выпускать всю необходимую продукцию собственными силами. Для реализации подобной цели Белоруссия располагает достаточными ресурсами, отмечал он. При этом полностью ограничивать конкуренцию с иностранными поставщиками, подчеркивал Лукашенко, не стоит. Те вещи, которых не хватит, пояснил он, можно импортировать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обсуждении «больших компромиссов» на переговорах в Женеве

    Раскрыты два пути для Telegram в России

    Россия, США и Украина ведут переговоры в Европе. Что происходит за закрытыми дверями

    В Минобороны России высказались об отключении терминалов Starlink в зоне СВО

    Долина выступит в Кремлевском дворце

    На Киркорова пожаловались в Генпрокуратуру из-за частного берега на Москве-реке

    На Украине арестован бывший министр энергетики Галущенко

    Раскрыты ожидания Трампа от переговоров по Украине

    Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде

    На месте взрыва в военной комендатуре под Петербургом нашли тела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok