Россия
11:48, 17 февраля 2026Россия

Москалькова заявила о 400 без вести пропавших жителях российского приграничного региона

Омбудсмен Москалькова: Судьбу 400 без вести пропавших курян пока не установили
Майя Назарова

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Судьбу 400 без вести пропавших жителей Курской области пока не установили. Об этом заявила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, посвященном защите социальных прав граждан, в том числе участников спецоперации и членов их семей, передает ТАСС.

Омбудсмен пояснила, что постоянно контактирует с властями приграничного российского региона по данной теме. Она поделилась, что в Курской области в отношении каждого без вести пропавшего заведено разыскное дело.

До этого Москалькова рассказала, что возвращение 10 курян с территорий Украины находится в повестке переговоров в Женеве 17 и 18 февраля.

Еще раньше уполномоченная обратилась в ООН из-за удержания на Украине 10 жителей Курской области. Москалькова подчеркнула, что граждане были вывезены в Сумскую область и до сих пор находятся там.

