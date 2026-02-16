Еще больше новостей: подписывайся на Max

Россия
16:05, 16 февраля 2026Россия

Москалькова обозначила одну из тем на переговорах России и Украины

Москалькова заявила, что возвращение курян находится в повестке переговоров
Майя Назарова

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова обозначила одну из тем на переговорах России и Украины, передает ТАСС.

Омбудсмен заявила, что возвращение жителей Курской области на родину находится в повестке переговоров. Она разъяснила, что речь идет о 10 жителях приграничья.

До этого стало известно, что Москалькова обратилась в ООН из-за удержания на Украине 10 курян. Она подчеркнула, что россияне были вывезены в Сумскую область и до сих пор находятся там.

Еще раньше Москалькова передала Киеву список из 90 политзаключенных на Украине. По данным уполномоченного, у большинства из этих людей тяжелое самочувствие.

