Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:19, 9 февраля 2026Россия

Москалькова рассказала о переданном Киеву списке

Омбудсмен Москалькова передала Киеву список из 90 политзаключенных на Украине
Майя Назарова

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова передала коллеге из Киева Дмитрию Лубинцу список из 90 политзаключенных на Украине и попросила оказывать им помощь. Об этом стало известно ТАСС.

Омбудсмен выступила с этим заявлением на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

По данным Москальковой, у большинства политзаключенных тяжелое самочувствие. Она попросила Лубинца помочь этим гражданам.

До этого омбудсмен поделилась, что в украинском плену подвергли смертельным пыткам российских военных.

Москалькова подчеркнула, что подобная ситуация противоречит международному праву и моральным нормам.

Точное число жертв пыток среди россиян она не привела.

5 февраля сообщалось, что с территории Украины возвращены 157 российских военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ раскрыла новые подробности о покушении на генерала Алексеева. СБУ обещала заплатить киллеру 30 тысяч долларов

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Иностранные машины перестанут выпускать из России

    Мосбиржа расширит торги

    В России указали на срывающие договоренности по Украине шаги Запада

    Против Семена Слепакова прокуратура потребовала возбудить дело

    В туалете российской школы нашли мертвого девятиклассника

    В России отреагировали на заявление МИД Украины о статусе Крыма и Донбасса

    В России сообщили об отправке в зону СВО «особенного груза»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok