Москалькова рассказала о переданном Киеву списке

Омбудсмен Москалькова передала Киеву список из 90 политзаключенных на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова передала коллеге из Киева Дмитрию Лубинцу список из 90 политзаключенных на Украине и попросила оказывать им помощь. Об этом стало известно ТАСС.

Омбудсмен выступила с этим заявлением на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

По данным Москальковой, у большинства политзаключенных тяжелое самочувствие. Она попросила Лубинца помочь этим гражданам.

До этого омбудсмен поделилась, что в украинском плену подвергли смертельным пыткам российских военных.

Москалькова подчеркнула, что подобная ситуация противоречит международному праву и моральным нормам.

Точное число жертв пыток среди россиян она не привела.

5 февраля сообщалось, что с территории Украины возвращены 157 российских военнослужащих.