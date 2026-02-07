Реклама

21:36, 7 февраля 2026

Омбудсмен рассказала о гибели российских военных в украинском плену


Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о пытках и гибели российских бойцов в плену на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, это противоречит международному праву и моральным нормам. «Вопиющий случай, когда наши военнопленные были замучены и погибли», — подчеркнула омбудсмен.

Она попросила украинского коллегу Дмитрия Лубинца посещать раненых военных, нуждающихся в медицинской помощи.

5 февраля стало известно, что с территории Украины возвращены 157 российских военнослужащих.

