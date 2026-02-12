Москалькова обратилась в ООН из-за удерживаемых россиян на Украине

Москалькова обратилась в ООН из-за удержания на Украине 10 россиян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Организацию объединенных наций (ООН) из-за удержания россиян на Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о 10 жителях Курской области, которые были вывезены в Сумскую область и до сих пор находятся там.

«Направила письмо Верховному комиссару ООН по правам человека о том, что еще десять человек упродолжают держиваться абсолютно необоснованно в нарушение Женевских конвенций», — сообщила омбудсмен.

Ранее Москалькова передала Киеву список из 90 политзаключенных на Украине. По данным уполномоченного, у большинства из этих людей тяжелое самочувствие.