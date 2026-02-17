На Украине вновь испугались «Орешника»

На Украине распространились предупреждения об угрозе удара «Орешника»

На Украине распространились предупреждения об угрозе удара баллистических ракет средней дальности (БРСД) «Орешник». Одним из источников информации стал Telegram-канал «Инсайдер.ua».

«Угроза пуска "Орешника" с полигона "Капустин Яр"», — сказано в публикации.

Предупреждения также опубликовали региональные Telegram-каналы, среди которых «Новости Одессы». Информация появилась в 14:18 (мск), позднее сообщили об отмене тревог. В свою очередь, Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об угрозе прилета баллистической ракеты, не уточняя ее вид.

«Украинские каналы третий раз за неделю в массовом порядке сообщают о пуске "Орешника"», — обратил внимание российский военкор Юрий Котенок.

12 февраля предупреждения об угрозе удара баллистической ракеты появлялись дважды. Официальные лица со стороны Украины и России эту информацию не комментировали.

