Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:09, 17 февраля 2026Бывший СССР

На Украине вновь испугались «Орешника»

На Украине распространились предупреждения об угрозе удара «Орешника»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

На Украине распространились предупреждения об угрозе удара баллистических ракет средней дальности (БРСД) «Орешник». Одним из источников информации стал Telegram-канал «Инсайдер.ua».

«Угроза пуска "Орешника" с полигона "Капустин Яр"», — сказано в публикации.

Предупреждения также опубликовали региональные Telegram-каналы, среди которых «Новости Одессы». Информация появилась в 14:18 (мск), позднее сообщили об отмене тревог. В свою очередь, Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об угрозе прилета баллистической ракеты, не уточняя ее вид.

«Украинские каналы третий раз за неделю в массовом порядке сообщают о пуске "Орешника"», — обратил внимание российский военкор Юрий Котенок.

12 февраля предупреждения об угрозе удара баллистической ракеты появлялись дважды. Официальные лица со стороны Украины и России эту информацию не комментировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В военной комендатуре российского региона прогремел взрыв

    Трамп и Зеленский прокомментировали предстоящие переговоры по Украине

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    В России вырос спрос на машины с пробегом из одной страны

    В России завирусился роман 130-летней давности

    Бездомная собака привела полицейских к потерявшемуся трехлетнему мальчику

    В российском регионе загадочно пропала чиновница

    Семенович назвала несчастными бедолагами разделяющих счет зумеров

    Роскомнадзор ответил на сообщения о проблемах с Windows из-за замедления Telegram

    Офицер ВСУ призвал не думать на русском ради окончания конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok