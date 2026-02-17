CNN: Уступки, которых США удалось добиться от европейцев и украинцев, впечатляют

Уступки, которых США удалось добиться от европейцев и украинцев в ходе переговоров, впечатляют. Об этом заявил бывший посол Соединенных Штатов в Польше Дэниел Фрид, сообщает CNN.

По словам экс-дипломата, об эффективности работы американской команды по урегулированию украинского конфликта, которую представляют спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, нужно судить не по ее составу, а по итогам переговоров.

«Пока что результаты впечатляют в отношении украинцев и европейцев [с точки зрения уступок, которых Вашингтону удалось добиться], и не впечатляют в отношении россиян, которые ничего не уступили», — сказал он.

Ранее военный аналитик Майкл Кларк заявил, что начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России адмирал Игорь Костюков может найти общий язык с украинской делегацией на переговорах в Женеве. Он также отметил, что это не удастся сделать главе российской делегации Владимиру Мединскому.