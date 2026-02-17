Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:43, 17 февраля 2026Мир

В США заявили о впечатляющем результате переговоров по Украине

CNN: Уступки, которых США удалось добиться от европейцев и украинцев, впечатляют
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Уступки, которых США удалось добиться от европейцев и украинцев в ходе переговоров, впечатляют. Об этом заявил бывший посол Соединенных Штатов в Польше Дэниел Фрид, сообщает CNN.

По словам экс-дипломата, об эффективности работы американской команды по урегулированию украинского конфликта, которую представляют спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, нужно судить не по ее составу, а по итогам переговоров.

«Пока что результаты впечатляют в отношении украинцев и европейцев [с точки зрения уступок, которых Вашингтону удалось добиться], и не впечатляют в отношении россиян, которые ничего не уступили», — сказал он.

Ранее военный аналитик Майкл Кларк заявил, что начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России адмирал Игорь Костюков может найти общий язык с украинской делегацией на переговорах в Женеве. Он также отметил, что это не удастся сделать главе российской делегации Владимиру Мединскому.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Закрыть рот и не подыгрывать России». В украинской делегации на переговорах в Женеве произошел раскол. Кто захотел быстрый мир?

    Раскрыты два пути для Telegram в России

    Россия, США и Украина ведут переговоры в Европе. Что происходит за закрытыми дверями

    Россиянка села за бойню из-за быка

    Скабеева сравнила происходящее на переговорах в Женеве с басней Крылова

    Дочь Гвинет Пэлтроу показала усыпанное прыщами лицо

    Буданов пришел на переговоры с магическим оберегом

    Подмосковье накроет снегом

    Бобр решил построить хату у элитного ЖК в Петербурге

    В России появится новый брутальный внедорожник из Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok