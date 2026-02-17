Sky News: Костюков может найти общий язык с Будановым

Начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России адмирал Игорь Костюков может найти общий язык с украинской делегацией на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Женеве. Об этом заявил военный аналитик Майкл Кларк, сообщает Sky News.

Кларк выразил мнение, что помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Женеве, якобы раздражает людей. В то же время, по его словам, Костюков «знает все детали» и мог бы найти общий язык с главой офиса украинского лидера Кириллом Будановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), потому что они «давние спарринг-партнеры».

«Они бы поубивали друг друга, если бы могли, но они выполняли одну и ту же работу», — заключил аналитик.

Ранее Костюков возглавлял российскую делегацию на трехсторонней встрече России, Украины и США в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) 4-5 февраля, поскольку на переговорах в Абу-Даби поднимались вопросы безопасности. На переговорах в Женеве одной из тем обсуждения станет территориальный вопрос.