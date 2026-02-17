Орбан жестко высказался о шансах победы Украины над Россией

Орбан: Европейские лидеры заблуждаются, веря в победу Украины над Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан исключил победу Украины над Россией. Об этом он высказался на совещании парламентской фракции правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Будапеште.

Премьер назвал заблуждением веру европейских лидеров в возможность победы Киева в конфликте. «Кто может поверить, что русские выдохнутся раньше, чем Украина? Это из мира грез и иллюзий», — сказал он.

Орбан напомнил о провальных попытках истощить Россию во время Великой Отечественной войны, указав, что «в итоге советский флаг развевался в Берлине».

Ранее Орбан предостерег европейских лидеров от вовлечения в украинский конфликт. Он предупредил, что разговоры об отправке войск — это следующий шаг к эскалации.