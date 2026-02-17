Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:24, 17 февраля 2026Мир

Орбан жестко высказался о шансах победы Украины над Россией

Орбан: Европейские лидеры заблуждаются, веря в победу Украины над Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан исключил победу Украины над Россией. Об этом он высказался на совещании парламентской фракции правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Будапеште.

Премьер назвал заблуждением веру европейских лидеров в возможность победы Киева в конфликте. «Кто может поверить, что русские выдохнутся раньше, чем Украина? Это из мира грез и иллюзий», — сказал он.

Орбан напомнил о провальных попытках истощить Россию во время Великой Отечественной войны, указав, что «в итоге советский флаг развевался в Берлине».

Ранее Орбан предостерег европейских лидеров от вовлечения в украинский конфликт. Он предупредил, что разговоры об отправке войск — это следующий шаг к эскалации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один из главных союзников Украины захотел создать ядерное оружие. Что об этом известно и как должна реагировать Россия?

    Раскрыты два пути для Telegram в России

    Россия, США и Украина ведут переговоры в Европе. Что происходит за закрытыми дверями

    В МИД оригинально ответили на требование Польши о репарациях

    В российском городе после двухнедельного отключения тепла произошла новая авария

    Делегация Украины покинула место переговоров с Россией и США

    Орбан жестко высказался о шансах победы Украины над Россией

    На Западе назвали главный вопрос на переговорах по Украине

    Стало известно об исчезновении сообщений в Telegram у россиян

    Фон дер Ляйен уличили в намерении развязать войну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok