Появились подробности о жертве удара ВСУ по командному пункту «Ахмата»

Ставший жертвой удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по командному пункту спецназа «Ахмат» боец Павел Порсев работал до самого конца. Эти подробности о Порсеве, также выполнявшем задачи главного редактора журнала о спецназе, рассказала в Telegram военблогер с позывным Индия.
По словам автора блога, в последнем сообщении, которое она получила от отправлявшегося на боевое задание Порсева, содержались рабочие инструкции о подготовке интервью.
«В своем последнем сообщении Мажор просил меня подготовить материалы о командирах и бойцах подразделения для нового номера», — рассказала Индия. С боевого задания, о котором она рассказала, Порсев уже не вернулся.
Об ударе по командному пункту «Ахмата» стало известно сегодня, 17 февраля. Был ли удар нанесен с помощью артиллерии или дрона, неизвестно. На каком направлении располагался пункт, не уточняется.