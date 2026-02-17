Реклама

15:27, 17 февраля 2026Россия

Появились подробности о жертве удара ВСУ по командному пункту «Ахмата»

Ставший жертвой удара ВСУ по командному пункту «Ахмата» Порсев работал до конца
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ставший жертвой удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по командному пункту спецназа «Ахмат» боец Павел Порсев работал до самого конца. Эти подробности о Порсеве, также выполнявшем задачи главного редактора журнала о спецназе, рассказала в Telegram военблогер с позывным Индия.

По словам автора блога, в последнем сообщении, которое она получила от отправлявшегося на боевое задание Порсева, содержались рабочие инструкции о подготовке интервью.

«В своем последнем сообщении Мажор просил меня подготовить материалы о командирах и бойцах подразделения для нового номера», — рассказала Индия. С боевого задания, о котором она рассказала, Порсев уже не вернулся.

Об ударе по командному пункту «Ахмата» стало известно сегодня, 17 февраля. Был ли удар нанесен с помощью артиллерии или дрона, неизвестно. На каком направлении располагался пункт, не уточняется.

