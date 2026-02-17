Появились подробности о жертве удара ВСУ по командному пункту «Ахмата»

Ставший жертвой удара ВСУ по командному пункту «Ахмата» Порсев работал до конца

Ставший жертвой удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по командному пункту спецназа «Ахмат» боец Павел Порсев работал до самого конца. Эти подробности о Порсеве, также выполнявшем задачи главного редактора журнала о спецназе, рассказала в Telegram военблогер с позывным Индия.

По словам автора блога, в последнем сообщении, которое она получила от отправлявшегося на боевое задание Порсева, содержались рабочие инструкции о подготовке интервью.

«В своем последнем сообщении Мажор просил меня подготовить материалы о командирах и бойцах подразделения для нового номера», — рассказала Индия. С боевого задания, о котором она рассказала, Порсев уже не вернулся.

Об ударе по командному пункту «Ахмата» стало известно сегодня, 17 февраля. Был ли удар нанесен с помощью артиллерии или дрона, неизвестно. На каком направлении располагался пункт, не уточняется.