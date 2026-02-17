Реклама

10:15, 17 февраля 2026Россия

Стало известно о жертве при ударе ВСУ по командному пункту «Ахмата»

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по командному пункту «Ахмата» не стало редактора журнала о работе спецназа Павла Порсева с позывным Мажор. Об этом сообщил Telegram-канал «Индия Ахмат МО РФ».

«Он безгранично уважал подразделение и делал все, чтобы их подвиги остались в веках (...) Он торопился запечатлеть их подвиги, уходя на боевое задание, с которого уже не вернулся (...) До последней секунды, до своего финального вздоха оставался верен присяге, исполняя воинский долг на передовой», — говорится в сообщении канала.

Как уточнил командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов в своем Telegram, удар ВСУ произошел 14 февраля.

Гвардии ефрейтор 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии находился в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине с 2022 года. Он — доброволец, ветеран боевых действий, главный редактор военно-патриотических журналов «Ахмат» и «Победоносец», а также журнала «Алга». Награжден государственными и ведомственными медалями, в том числе медалью «За взятие Авдеевки».

Ранее российский связист с позывным Невский из спецназа «Ахмат» рассказал о командире с позывным Плут, который не выжил по дороге к линии боевого соприкосновения. Он попал под атаку дрона ВСУ.

