Участник СВО рассказал о смерти командира по дороге к линии боевого соприкосновения

RT: Дрон ВСУ атаковал командира ВС РФ по дороге к линии боевого соприкосновения

Российский связист с позывным Невский из спецназа «Ахмат» рассказал о смерти командира с позывным Плут по дороге к линии боевого соприкосновения. Его историю публикует RT.

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине рассказал, что в тот день им нужно было настроить связь для российских бойцов на фронте.

«Ехали на задачу. До места так и не добрались. Только въезжали на линию боевого соприкосновения. Догнала птичка. Я по ней поработал, не попал. Она спикировала сбоку, подорвалась. Мне ногу посекло, а товарищ не выжил — ему в голову два осколка прилетело. Меня в госпиталь. Плута тоже эвакуировали, но к жизни вернуть не смогли», — вспомнил боец Вооруженных сил России (ВС РФ).

Ранее Невский рассказал о своем втором дне рождении. По его словам, в зоне СВО ему удалось скрыться от двух украинских дронов, но в попытке быстро уехать его машина перевернулась. Он чудом выжил.

