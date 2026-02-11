Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
11:13, 11 февраля 2026Россия

Участник СВО рассказал о смерти командира по дороге к линии боевого соприкосновения

RT: Дрон ВСУ атаковал командира ВС РФ по дороге к линии боевого соприкосновения
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский связист с позывным Невский из спецназа «Ахмат» рассказал о смерти командира с позывным Плут по дороге к линии боевого соприкосновения. Его историю публикует RT.

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине рассказал, что в тот день им нужно было настроить связь для российских бойцов на фронте.

«Ехали на задачу. До места так и не добрались. Только въезжали на линию боевого соприкосновения. Догнала птичка. Я по ней поработал, не попал. Она спикировала сбоку, подорвалась. Мне ногу посекло, а товарищ не выжил — ему в голову два осколка прилетело. Меня в госпиталь. Плута тоже эвакуировали, но к жизни вернуть не смогли», — вспомнил боец Вооруженных сил России (ВС РФ).

Ранее Невский рассказал о своем втором дне рождении. По его словам, в зоне СВО ему удалось скрыться от двух украинских дронов, но в попытке быстро уехать его машина перевернулась. Он чудом выжил.

