Россия
11:02, 11 февраля 2026Россия

Российский боец скрылся от атакующих дронов ВСУ и выжил после аварии

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Российский боец с позывным Невский из спецназа «Ахмат» скрылся от атакующих дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выжил после аварии. Его историю публикует RT.

По словам бойца, 1 января его группа отправилась на линию боевого соприкосновения, чтобы наладить связь для российских военнослужащих. После того как все быстро удалось установить, связисты уехали, однако в пути их настиг украинский FPV-дрон. Беспилотник ударил в лобовое стекло автомобиля.

«Мы, конечно, выскочили, по ней начали работать. Часть в лобовуху — неразрыв, сам корпус от птички мне за шиворот в машину упал, я его выкинул потом», — вспомнил Невский.

Затем группу по связи предупредили, что за ними вылетел второй украинский дрон. «Так и получилось. Мы начали уходить в низину. Птичка спикировала и ушла. А мы влетели в отбойник. Машина перевернулась и потом каким-то чудом встала. Я уже на напарнике лежал, меня откинуло на водительское место. Я выпрыгнул. Смотрю, а машина стоит. Посмотрели, вроде цела машина, завели и удирать оттуда», — рассказал военнослужащий.

Все остались живы. Невский назвал тот день вторым днем рождения и отметил, что их тогда спасла икона Божьей Матери, которая была в салоне автомобиля.

Ранее сообщалось, что российский штурмовик выжил после атаки 24 ударных дронов ВСУ. Его доставили в госпиталь.

