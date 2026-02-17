Реклама

Раскрыта реакция Киева на возвращение Мединского к переговорам

NYT: Возвращение Мединского к переговорам вызвало разочарование в Киеве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Возвращение помощника президента России Владимира Мединского к переговорному процессу по Украине в Киеве расценили как разочаровывающий сигнал. Об этом пишет The New York Times.

При этом газета напоминает, что Мединский не принимал участие в трехсторонних встречах, которые состоялись в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Обе стороны охарактеризовали переговоры в Абу-Даби как конструктивные.

Ранее сенатор Владимир Джабаров объяснил выбор Мединского главой делегации в Женеве. По его словам, помощник президента России обладает большим опытом переговоров с представителями Украины.

Тем временем военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что участие Мединского в переговорах свидетельствует о решительности и конструктивном подходе Москвы. Он назвал его «серьезным игроком» российской делегации.

