Аналитик назвал «серьезного игрока» российской делегации в Женеве

Аналитик Риттер: Участие Мединского в переговорах усилит давление на Украину

Участие помощника президента РФ Владимира Мединского в переговорах по Украине свидетельствует о решительности конструктивном подходе Москвы, заявил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер.

Он назвал его «серьезным игроком» российской делегации. «Это означает, что теперь русские начинают переходить к деталям сделки. Я также думаю, что это силовой маневр со стороны русских», — подчеркнул он.

Риттер указал, что фигура Мединского на встрече в Женеве усилит дипломатическое давление всех участников процесса на представителей Киева.

Ранее стало известно, что российская делегация во главе с Мединским вылетела в Женеву.