Россиян предупредили о рисках финансового срыва

Экономист Кырлан: Выбравшие «год без трат» рискуют сорваться на большие расходы

Челлендж «год без трат» не должен восприниматься человеком как наказание, так как это чревато финансовым срывом. Об этом предупредил доцент Финансового университета при правительстве России Марчел Кырлан. Его процитировало РИАМО.

По его словам, подобные запреты должны быть сознательным выбором. В противном случае, человек может перейти к компенсаторному поведению и начать расходовать еще больше. Речь идет о том, что жесткие ограничения могут провоцировать внутреннее сопротивление. И если кто-то начинает жестко экономить из чувства вины за прошлые траты, то ему грозит то же, с чем порой сталкиваются люди, придерживающиеся строгой диеты: у них наступает фаза неконтролируемого переедания.

Поэтому, как полагает доцент, разумнее практиковать не тотальные запреты, а внедрять правила рационального потребления. Тогда психике будет проще справиться с ограничениями.

Ранее появился прогноз, что российские банки начнут постепенно отказываться от такой услуги, как кешбэк. Дело в том, что конкуренция в финансовой сфере достигла такого уровня, когда переманить клиента, пообещав ему большой кешбэк, становится непросто.