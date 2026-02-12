Россиян предупредили о срезании кешбэка

Экономист Зарипов: В 2026 году размеры кешбэка могут срезать наполовину

Не исключено, что российские банки начнут постепенно отказываться от такой услуги, как кешбэк. Об этом заявил экономист Ильяс Зарипов. Его процитировало aif.ru.

Он напомнил, что деньги на кешбэк закладываются в цену товара вместе с платежом за эквайринг, обслуживание трансакции. Но в настоящее время конкуренция в финансовой сфере вышла на такой уровень, когда переманить кого-то к себе, пообещав ему большой кешбэк, очень непросто. Это означает, что такие начисления превращаются в лишний расход, из-за которого падает прибыль. Как следствие, от него начнут постепенно отказываться.

«За этот год размеры кешбэк могут срезать наполовину», — предположил Зарипов.

Он напомнил, что сегодня не много людей готовы менять один банк на другой из-за более привлекательных программ лояльности. Как правило, россияне пользуются продуктами той кредитной организации, в которую ему перечисляют заработную плату.

«Все это поняли, поэтому теперь будут урезать расходы, в том числе сокращая кешбэк», — подытожил экономист.

Ранее стало известно о планах Банка России создать единый реестр банковских карт. Благодаря этому инструменту можно будет сразу выяснить, сколько у каждого гражданина таких платежных инструментов и в каких организациях они оформлены.