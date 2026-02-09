Раскрыты сроки создания в России реестра банковских карт

Минцифры: Регулятор в течение года создаст единую базу банковских карт

Банк России взял на себя обязательство, касающееся создания в стране единого реестра банковских карт. Об этом рассказал заместитель министра цифрового развития Иван Лебедев. Его процитировало «Интерфакс».

По его словам, регулятор сформирует эту базу данных в течение года. Благодаря этому инструменту можно будет сразу понять, сколько у каждого гражданина таких платежных инструментов и в каких банках они оформлены.

В конце января Национальный совет финансового рынка выступил с инициативой смягчить планируемые ограничения на лимит количества банковских карт до 10 на человека в одной кредитной организации вместо общего количества в 20 штук.

В сентябре прошлого года, статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов заявил, что если в России ограничат количество банковских карт, которыми может владеть один человек, то этот лимит будет касаться лишь пластиковых и виртуальных карт, но не банковских счетов вообще.