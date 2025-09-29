Регулятор оценил потребность россиян в банковских картах

Зампред ЦБ Гузнов: Обычному клиенту не нужно много банковских карт

Если в России ограничат количество банковских карт, которыми может владеть один человек, то этот лимит будет касаться лишь пластиковых и виртуальных карт, но не банковских счетов вообще. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов. Его процитировала «Российская газета».

По его словам, разные эксперты по разному оценивают то, сколько карт нужно одному человеку, тем более что банки хотят, чтобы соответствующий лимит был побольше. Однако общее понимание заключается в том, что обычному клиенту нужно не так уж много таких инструментов. Гузнов также подчеркнул, что когда речь заходит о борьбе с дропперами, важнее не ограничение на число карт, а развитие инструментов, которые позволяют выявлять мошеннические операции.

«Каждый банк видит действия своего клиента и понимает, сколько ему можно выдать карт. Существует возможность разработать инструмент, который позволил бы банкам обмениваться между собой информацией о числе действующих карт на руках у клиентов и уже на этой основе принимать решение о выдаче новых. Поэтому дискуссия о подходах продолжается», — сказал представитель ЦБ.

До этого Гузнов заявил, что руководство регулятора поддерживает идею ограничить предельно допустимое число банковских карт до десяти на одного человека.