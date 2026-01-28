Реклама

09:05, 28 января 2026

В России предложили смягчить лимит количества карт на одного человека

В НСФР назвали оптимальным лимит в 10 карт в одном банке на человека
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил смягчить планируемые ограничения на лимит количества банковских карт до 10 на человека в одной кредитной организации вместо общего количества в 20 штук. Об этом со ссылкой на письмо с заключением на законопроект со вторым пакетом мер против кибермошенников сообщает РИА Новости.

Указанное число карт для каждого пользователя в НСФР сочли «оптимальным, как минимум на первом этапе первичного внедрения ранее отсутствовавшего ограничения», говорится в публикации.

Как напоминает агентство, согласно законопроекту, банки не вправе будут предоставлять более пяти платежных карт одному клиенту с одновременным общим ограничением их количества вчетверо большим числом карт, если иные уровни не определены советом директоров Центробанка (ЦБ) РФ.

В НСФР в связи с этим сочли, что предложенная мера является избыточной для достижения цели в борьбе с мошенниками, указав, что для участия в соответствующих схемах физлица в большинстве случаев оформляют сразу значительное количество платежных карт в одном банке, что и так регулируется посредством внутрибанковских ограничений.

Ранее в ЦБ высказывались за то, чтобы ограничить число банковских карт в России до 10 на одного человека. При этом, говоря о рассматриваемом сейчас лимите в 20 карт, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечал, что в банках не считают количество карт тем направлением, которое решит проблему дропперов.

