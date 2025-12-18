Реклама

Экономика
07:51, 18 декабря 2025Экономика

Назван лимит банковских карт на одного человека

Аксаков: Планируется ограничить число банковских карт на человека до 20 штук
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Государственная Дума продолжает работу над законом об ограничении числа банковских карт на одного человека, в данный момент принято решение остановиться на 20 штуках. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Аксаков отметил, что законопроект еще обсуждается. Банкиры же вовсе считают такую инициативу нецелесообразной.

«Они (банкиры — прим. «Ленты.ру») считают, количество карт не то направление, которое является решающим проблему (дропперов — прим. «Ленты.ру»)», — пояснил депутат.

Еще в августе текущего года российские власти подготовили порядка 20 дополнительных мер, направленных на усиление борьбы с финансовым и кибермошенничеством. В данный список как раз вошло ограничение предельно допустимого числа банковских карт на одного человека.

