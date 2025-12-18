Назван лимит банковских карт на одного человека

Аксаков: Планируется ограничить число банковских карт на человека до 20 штук

Государственная Дума продолжает работу над законом об ограничении числа банковских карт на одного человека, в данный момент принято решение остановиться на 20 штуках. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Аксаков отметил, что законопроект еще обсуждается. Банкиры же вовсе считают такую инициативу нецелесообразной.

«Они (банкиры — прим. «Ленты.ру») считают, количество карт не то направление, которое является решающим проблему (дропперов — прим. «Ленты.ру»)», — пояснил депутат.

Еще в августе текущего года российские власти подготовили порядка 20 дополнительных мер, направленных на усиление борьбы с финансовым и кибермошенничеством. В данный список как раз вошло ограничение предельно допустимого числа банковских карт на одного человека.