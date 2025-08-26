Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:43, 26 августа 2025Экономика

Россиянам запланировали ограничить число банковских карт

Аппарат вице-премьера РФ Григоренко: Россияне не смогут иметь свыше десяти карт
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Artem Sobolev / Globallookpress.com

Российские власти подготовили порядка 20 дополнительных мер, направленных на усиление борьбы с финансовым и кибермошенничеством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителей аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Все эти меры войдут во второй пакет мер против кибермошенников. Глава Минцифры Максут Шадаев ранее утверждал, что новые механизмы борьбы с финансовыми злоумышленниками внесут на рассмотрение в Госдуму осенью 2025 года. «Текущая версия документа опубликована для общественного обсуждения», — пояснили представители зампреда правительства.

В аппарате вице-премьера уточнили, что в список дополнительных мер вошло в том числе ограничение предельно допустимого числа банковских карт на одного человека. В ходе обсуждений правительство пришло к выводу, что целесообразно установить планку на уровне не более 10 карт на россиянина.

Ранее в Центробанке (ЦБ) захотели ограничить период действия карт с истекшим сроком годности. Глава департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина пояснила, что конкретный срок действия банковской карты помогает в борьбе с финансовыми мошенниками. Злоумышленники нередко снимают деньги с просроченных карт. Новые ограничения закроют подобную лазейку для них, резюмировала она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слова не останутся без последствий». Премьер Венгрии рассказал про шантаж и открытые угрозы Зеленского и предупредил об ответе

    Россиянин переехал эмоциональную возлюбленную в попытке избежать скандала

    Россиянам запланировали ограничить число банковских карт

    СК и ФСБ обратились к подросткам и их родителям

    Выступивший в России Леонтьев поднял весь зал

    В нескольких российских регионах орудовали подростки-террористы

    Выступивший против произвола украинских ТЦК полицейский попался в руки военкомов

    Нажившегося на гособоронзаказе российского бизнесмена выпустили из колонии

    Задержание лидеров оргпреступного сообщества российского региона попало на видео

    В российском городе задержаны лидеры оргпреступной среды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости