Россиянам запланировали ограничить число банковских карт

Аппарат вице-премьера РФ Григоренко: Россияне не смогут иметь свыше десяти карт

Российские власти подготовили порядка 20 дополнительных мер, направленных на усиление борьбы с финансовым и кибермошенничеством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителей аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Все эти меры войдут во второй пакет мер против кибермошенников. Глава Минцифры Максут Шадаев ранее утверждал, что новые механизмы борьбы с финансовыми злоумышленниками внесут на рассмотрение в Госдуму осенью 2025 года. «Текущая версия документа опубликована для общественного обсуждения», — пояснили представители зампреда правительства.

В аппарате вице-премьера уточнили, что в список дополнительных мер вошло в том числе ограничение предельно допустимого числа банковских карт на одного человека. В ходе обсуждений правительство пришло к выводу, что целесообразно установить планку на уровне не более 10 карт на россиянина.

Ранее в Центробанке (ЦБ) захотели ограничить период действия карт с истекшим сроком годности. Глава департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина пояснила, что конкретный срок действия банковской карты помогает в борьбе с финансовыми мошенниками. Злоумышленники нередко снимают деньги с просроченных карт. Новые ограничения закроют подобную лазейку для них, резюмировала она.