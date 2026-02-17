Россиянам назвали самый прибыльный актив

АРБ: За последние семь лет самым прибыльным активом оказалось золото

Золото оказалось наиболее прибыльным активом с 2019 по 2025 год. Об этом заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. Его процитировало NEWS.ru.

По его словам, за последние семь лет доходность данного драгоценного металла увеличилась почти на 300 процентов, серьезно опередив инфляцию, которая составила почти 63 процента. Иными словами, вложения в золото были вне конкуренции. Как отметил Тосунян, с 2019 по 2025 год они выросли почти в четыре раза (плюс 294,9 процента за семь лет).

Что касается инвестиций в недвижимость, то они смогли удержаться на уровне официальной инфляции, продемонстрировав 62,9-процентный рост. Доходность рублевых вкладов Тосунян оценил в 115 процентов. При этом вложения в такие инструменты, как доллар, евро и ценные бумаги, де-факто оказались убыточными.

Есть прогнозы, что в конце текущего года биржевые цены на золото могут добраться до очередного максимума и вплотную подойти к шести тысячам долларов за тройскую унцию. Причиной станет растущий спрос на этот металл, рассматриваемый инвесторами как традиционный защитный актив. Серебро в этом плане будет проигрывать золоту, так как не обеспечивает такой же защиты от рисков.